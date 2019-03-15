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Поліція буде розслідувати напад на лікаря у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. За фактом нападу на лікаря у столиці лідчі розпочали кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 ККУ) та хуліганство (ч. 4 ст. 296 ККУ). Про це УНН повідомили у поліції Києва. 

Поліція буде розслідувати напад на лікаря у Києві

"За фактом події слідчі розпочали кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 ККУ) та хуліганство (ч. 4 ст. 296 ККУ)", - повідомили у поліції. 

Сьогодні о 9-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єнісейській Голосіївського району столиці біля клініки чоловік хлюпнув невідомою речовиною лікарю в обличчя. Потерпілого забрала "швидка".

На місце подій негайно виїхала слідчо-оперативна група та наряди патрульної поліції. Поліцейські проводять огляд місця події та вилучають речі зі слідами рідини невідомого походження, спілкуються зі свідками та переглядають записи з камер відеонагляду, що встановлені неподалік.

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Як повідомляв УНН, протягом місяця в Україні жертвами злочинів стали близько сотні лікарів.

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