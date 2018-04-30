Полиция Австралии расследует утечку информации о слежке в интернете

“Любая правительственная утечка информации вызывает тревогу, и, насколько мне известно, федеральная полиция ведет расследование”, — отметила министр.

Напомним, 29 апреля газета The Sunday Telegraph со ссылкой на информированные источники в Канберре сообщила, что секретарь (первый заместитель) министерства иммиграции и охраны границ Майк Пеццулло и секретарь министерства обороны Грэг Мориарти обсуждали в феврале идею “разрешить сотрудникам ASD противостоять и тайно ликвидировать киберугрозы, источники которых находятся в Австралии”. В настоящее время правом следить за австралийскими пользователями интернета наделены сотрудники федеральной полиции и Австралийской службы безопасности и разведки, однако они могут это делать только с санкции судьи.

В свою очередь министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп опровергла сообщения местных СМИ о планах правительства законодательно расширить полномочия Управления радиотехнической обороны.