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Полиция Австралии расследует утечку информации о слежке в интернете

Киев • УНН

 • 10124 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Федеральная полиция Австралии проводит расследование утечки конфиденциальной информации, на основании которой СМИ сообщили о намерении правительства законодательно расширить полномочия Управления радиотехнической обороны, чтобы позволить его сотрудникам вести наблюдение за интернет-пользователями в собственной стране. Об этом заявила в интервью радио ABC министр иностранных дел страны Джули Бишоп, информирует УНН.

Полиция Австралии расследует утечку информации о слежке в интернете

“Любая правительственная утечка информации вызывает тревогу, и, насколько мне известно, федеральная полиция ведет расследование”, — отметила министр.

Напомним, 29 апреля газета The Sunday Telegraph со ссылкой на информированные источники в Канберре сообщила, что секретарь (первый заместитель) министерства иммиграции и охраны границ Майк Пеццулло и секретарь министерства обороны Грэг Мориарти обсуждали в феврале идею “разрешить сотрудникам ASD противостоять и тайно ликвидировать киберугрозы, источники которых находятся в Австралии”. В настоящее время правом следить за австралийскими пользователями интернета наделены сотрудники федеральной полиции и Австралийской службы безопасности и разведки, однако они могут это делать только с санкции судьи.

В свою очередь министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп опровергла сообщения местных СМИ о планах правительства законодательно расширить полномочия Управления радиотехнической обороны.

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