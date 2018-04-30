Поліція Австралії розслідує витік інформації про стеження в інтернеті
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Федеральна поліція Австралії проводить розслідування витоку конфіденційної інформації, на підставі якої ЗМІ повідомили про намір уряду законодавчо розширити повноваження Управління радіотехнічної оборони, щоб дозволити його співробітникам вести стеження за інтернет-користувачами у власній країні. Про це заявила в інтерв'ю радіо ABC міністр закордонних справ країни Джулі Бішоп, інформує УНН.
“Будь-яка урядова витік інформації викликає тривогу, і, наскільки мені відомо, федеральна поліція веде розслідування”, — зазначила міністр.
Нагадаємо, 29 квітня газета The Sunday Telegraph з посиланням на інформовані джерела в Канберрі повідомила, що секретар (перший заступник) міністерства імміграції та охорони кордонів Майк Пеццулло і секретар міністерства оборони Грег Моріарті обговорювали в лютому ідею “дозволити співробітникам ASD протистояти і таємно ліквідувати кіберзагрози, джерела яких знаходяться в Австралії”. У даний час правом стежити за австралійськими користувачами інтернету наділені співробітники федеральної поліції і Австралійської служби безпеки і розвідки (Australian Security Intelligence Organisation), однак вони можуть це робити лише з санкції судді.
У свою чергу міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп спростувала повідомлення місцевих ЗМІ про плани уряду законодавчо розширити повноваження Управління радіотехнічної оборони.