Полицейским хотят на треть повысить зарплату

"Арсен Аваков презентовал полицейским и спасателям мотивационную программу. Она состоит из увеличения заработной платы на 30% и программы компенсации за съемное жилье, будет введена система получения собственного жилья полицейским после двух лет службы на основе ипотеки до 20-летнего льготного финансового лизинга с учетом полного погашения процентов со стороны министерства и бонусного погашения до 40% лизинга", - сообщили в МВД.

В пресс-службе Днепропетровской ОГА отметили, "по словам Арсена Авакова, уже 1 января 2019 года зарплата украинского полицейского и спасателя повысится в среднем на 30%".

Напомним, ранее в правительстве рассказали, сколько спасателей в этом году получат квартиры.