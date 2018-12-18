Поліцейським хочуть на третину підвищити зарплату
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ заявили про плани майже на третину - 30% - підвищити заробітну плату поліцейським. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Арсен Аваков презентував поліцейським та рятувальникам мотиваційну програму. Вона складається із збільшення заробітної плати на 30% та програми компенсації за орендоване житло, буде введено систему отримання власного житла поліцейським після двох років служби на основі іпотеки до 20-річного пільгового фінансового лізингу з урахуванням повного погашення відсотків з боку міністерства та бонусного погашення до 40% лізингу", - повідомили у МВС.
У прес-службі Дніпропетровської ОДА відзначили, "за словами Арсена Авакова, вже 1 січня 2019 року зарплата українського поліцейського та рятувальника підвищиться в середньому на 30%".
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, скільки рятувальників цього року отримають квартири.