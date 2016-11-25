Полицейские задержали в Мариуполе мужчину, который угрожал девушке оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Мариуполе полицейские задержали мужчину, который на улице угрожал девушке оружием. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Проезжая по улице, сотрудник полиции увидел, как парень выясняет отношения с девушкой, угрожая оружием.
Милиционер остановил авто и попросил прохожего сложить оружие и поговорить. Он не успел представиться полицейским, как в его сторону прозвучали выстрелы, после чего пара бросилась бежать. Оперативник проследил маршрут следования молодых людей и вызвал подмогу.
Злоумышленник закрылся в квартире и на требования полицейских не реагировал. Однако после непродолжительной беседы он пустил следственно-оперативнцю группу полиции.
У жителя 1991 года рождения изъяли пневматическое оружие, из которого предположительно и был осуществлен выстрел.
По данному факту возбуждено уголовное производство по квалификации по ст.129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы.