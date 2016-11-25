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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Полицейские задержали в Мариуполе мужчину, который угрожал девушке оружием

Киев • УНН

 • 9262 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Мариуполе полицейские задержали мужчину, который на улице угрожал девушке оружием. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Полицейские задержали в Мариуполе мужчину, который угрожал девушке оружием

Проезжая по улице, сотрудник полиции увидел, как парень выясняет отношения с девушкой, угрожая оружием.

Милиционер остановил авто и попросил прохожего сложить оружие и поговорить. Он не успел представиться полицейским, как в его сторону прозвучали выстрелы, после чего пара бросилась бежать. Оперативник проследил маршрут следования молодых людей и вызвал подмогу.

Злоумышленник закрылся в квартире и на требования полицейских не реагировал. Однако после непродолжительной беседы он пустил следственно-оперативнцю группу полиции.

У жителя 1991 года рождения изъяли пневматическое оружие, из которого предположительно и был осуществлен выстрел.

По данному факту возбуждено уголовное производство по квалификации по ст.129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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