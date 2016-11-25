Поліцейські затримали у Маріуполі чоловіка, який погрожував дівчині зброєю

Проїжджаючи вулицею, співробітник поліції побачив, як хлопець з’ясовує стосунки з дівчиною, погрожуючи зброєю.

Правоохоронець зупинив авто та попросив перехожого скласти зброю і поговорити. Він не встиг представитись поліцейським, як у його бік прозвучали постріли, після чого пара кинулася тікати. Оперативник прослідкував маршрут слідування молодих осіб та викликав підмогу.

Зловмисник зачинився в квартирі і на вимоги поліцейських не реагував. Однак після нетривалої бесіди він пустив слідчо-оперативну групу поліції.

У мешканця 1991 року народження вилучили пневматичну зброю, з якої ймовірно і було здійснено постріли.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією за ст.129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України, за що передбачено до 5 років позбавлення волі.