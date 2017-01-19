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Полицейские задержали "депутата народного совета ДНР"

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 счня. УНН. В Донецкой области работники полиции задержали так называемого депутата народного совета ДНР. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Под видом мирного жителя представитель террористической организации пытался пересечь линию разграничения на блокпосту "Майорск" и был обнаружен благодаря проверки по базам МВД.

Задержанный был доставлен в полицию, сейчас с ним работают следователи.

"В марте 2014 я участвовал в митингах, и потом мне предложили представлять интересы своего города в так называемой верховной раде ДНР", - рассказывает бывший чиновник.

Именно он был одним из 100 "избранников", которых никто не выбирал. Этот террористический "орган" начал свою деятельность с захватов административных зданий, банков и частных домов Донецка, придя к власти под дулами автоматов.

По словам "депутата" от шахтерского городка, он проработал в должности 2 месяца. На вопрос, почему покинул "правительство", задержанный говорит, что был не согласен с решением конфликта военным способом.

Он бежал из псевдореспублики с началом боевых действий, поехал в РФ, но был вынужден вернуться.

Сейчас в отношении подозреваемого собирается доказательная база, он проверяется на причастность к совершению тяжких преступлений.

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