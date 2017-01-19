Поліцейські затримали "депутата народної ради ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 счня. УНН. На Донеччині працівники поліції затримали так званого депутата народної ради ДНР. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Під виглядом мирного жителя представник терористичної організації намагався перетнути лінію розмежування на блокпості “Майорськ” та був виявлений завдяки перевірки за базами МВС.
Затриманий був доставлений до поліції, зараз з ним працюють слідчі.
“У березні 2014 року я брав участь у мітингах, і потім мені запропонували представляти інтереси свого міста у так званій верховній раді ДНР”, — розповідає колишній посадовець.
Саме він був одним зі 100 “обранців”, яких ніхто не обирав. Цей терористичний “орган” розпочав свою діяльність із захоплень адміністративних будівель, банків та приватних помешкань донеччан, прийшовши до влади під дулами автоматів.
За словами “депутата” від шахтарського містечка, він пропрацював на посаді 2 місяці. На питання, чому покинув “уряд”, затриманий каже, що був не згоден з вирішенням конфлікту військовим способом.
Він втік з псевдореспубліки з початком бойових дій, поїхав до РФ, але був змушений повернутися.
Наразі відносно підозрюваного збирається доказова база, він перевіряється на причетність до скоєння тяжких злочинів.