Полицейские задержали банду за завладение 6 млн грн предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Полицейские Львовской области задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном завладении 6 миллионами гривен общества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"В ходе следствия полицейские установили, что два человека заранее готовились к завладению средствами коммерческой структуры. Для этого еще в феврале 2020 года зарегистрировали одного злоумышленника как физическое лицо - предпринимателя и открыли на его имя несколько счетов в банковских учреждениях. Организатор преступной "схемы" ранее уже отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, среди которых убийство и разбойное нападение", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в начале мая подозреваемые перевыпустили сим-карту и получили доступ к "финансовому" телефону бухгалтера коммерческой структуры, а затем и к файловому ключу. С помощью ключа получили беспрепятственный доступ к счетам предприятия.
"Получив необходимые коды и пароли, в течение двух дней перевели шесть миллионов гривен на счета физического лица - предпринимателя. В дальнейшем сняли средства через банкоматы и в отделениях банков", - отмечается в сообщении.
Как отмечается, злоумышленники, чтобы не попасть в поле зрения полицейских и избежать ответственности, использовали маски и капюшоны, а по городу перемещались исключительно на такси, а потом вообще изменили номера мобильных телефонов и место жительства.
"10 июля полицейские задержали двух зловминикив, одного в Кривом Роге, другого в Киеве. Им уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 (кража), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Галицкий районный суд Львова применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога общей суммой почти 6,5 миллиона гривен.
Напомним, в Киеве мужчина пытался незаконно завладеть квартирой, выделенной ветерану АТО.