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Поліцейські затримали банду за заволодіння 6 млн грн підприємства

Поліцейські затримали банду за заволодіння 6 млн грн підприємства

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Поліцейські Львівщини затримали групу осіб, яких підозрюють у незаконному заволодінні 6 мільйонами гривень товариства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

“В ході слідства поліцейські встановили, що двоє осіб заздалегідь готувалися до заволодіння коштами комерційної структури. Для цього ще у лютому 2020 року зареєстрували одного зловмисника як фізичну особу - підприємця та відкрили на його ім’я кілька рахунків у банківських установах. Організатор злочинної "схеми“ раніше вже відбував покарання за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких вбивство та розбійний напад”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на початку травня підозрювані перевипустили сім-картку та отримали доступ до “фінансового” телефону бухгалтера комерційної структури, а відтак і до файлового ключа. За допомогою ключа отримали безперешкодний доступ до рахунків підприємства.

“Отримавши необхідні коди та паролі, упродовж двох днів перевели шість мільйонів гривень на рахунки фізичної особи - підприємця. Надалі зняли кошти через банкомати та у відділеннях банків”, — зазначається в повідомленні.

Як зазначається, зловмисники, щоб не потрапити у поле зору поліцейських та уникнути відповідальності, використовували маски і капюшони, а по місту переміщувалися виключно на таксі, а потім взагалі змінили номера мобільних телефонів та місце проживання.

“10 липня поліцейські затримали двох зловмиників, одного у Кривому Розі, іншого у Києві. Їм вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 (крадіжка), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Галицький районний суд Львова застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави загальною сумою майже 6,5 мільйони гривень.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався незаконно заволодіти квартирою, виділеною ветерану АТО.

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