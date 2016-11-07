Полицейские попали под обстрел в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Луганской области автомобиль с полицейскими попал под обстрел боевиков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Луганской области.
Вечером, 4 ноября, в районе с.Новозванивка Попаснянского района под артиллерийской обстрел попали на служебном автомобиле "Renault Duster" сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции, которые ехали на место происшествия.
В то же время, 6 ноября, в результате обстрелов из крупнокалиберных пулеметов и СПГ со стороны с. Калиновое (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") окрестностей с. Новоалександривки ранения получили трое военнослужащих ВСУ.
В результате обстрела из АГС-17 со стороны с.Долгое и с. Желтое (территории временно подконтрольные НВФ "ЛНР") окрестностей с. Лопаскино был поврежден газопровод среднего давления, без газоснабжения осталось 57 абонентов с. Лобачево.
В результате обстрела из ПТУР со стороны с. Калиновое (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") окрестностей с. Новоалександривка Попаснянского района повредили кабину экскаватора, который принадлежит ГосЧС.
Все эти факты внесли в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт".