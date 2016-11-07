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15 марта, 19:03 • 112874 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159935 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133906 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126695 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110610 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104377 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100710 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Полицейские попали под обстрел в Луганской области

Полицейские попали под обстрел в Луганской области

Киев • УНН

 • 6954 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Луганской области автомобиль с полицейскими попал под обстрел боевиков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Луганской области.

Вечером, 4 ноября, в районе с.Новозванивка Попаснянского района под артиллерийской обстрел попали на служебном автомобиле "Renault Duster" сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции, которые ехали на место происшествия.

В то же время, 6 ноября, в результате обстрелов из крупнокалиберных пулеметов и СПГ со стороны с. Калиновое (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") окрестностей с. Новоалександривки ранения получили трое военнослужащих ВСУ.

В результате обстрела из АГС-17 со стороны с.Долгое и с. Желтое (территории временно подконтрольные НВФ "ЛНР") окрестностей с. Лопаскино был поврежден газопровод среднего давления, без газоснабжения осталось 57 абонентов с. Лобачево.

В результате обстрела из ПТУР со стороны с. Калиновое (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") окрестностей с. Новоалександривка Попаснянского района повредили кабину экскаватора, который принадлежит ГосЧС.

Все эти факты внесли в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт".

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