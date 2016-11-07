Поліцейські потрапили під обстріли на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Луганщині автомобіль з поліцейськими потрапили під обстріли бойовиків. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Луганської області.
Ввечері, 4 листопада, в районі с.Новозванівка Попаснянського району під артилерійській обстріл потрапили на службовому автомобілі “Renault Duster” співробітники слідчо — оперативної групи Попаснянського відділу поліції, які їхали на місце події.
Водночас, 6 листопада, внаслідок обстрілів з великокаліберних кулеметів та СПГ зі сторони с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна НЗФ “ЛНР”) околиць с. Новоолександрівки поранення отримали три військовослужбовця ЗСУ.
Внаслідок обстрілу з АГС-17 зі сторони с.Довге та с. Жовте (території тимчасово підконтрольні НЗФ “ЛНР”) околиць с. Лопаскине був пошкоджений газопровід середнього тиску, без газопостачання залишилось 57 абонентів с. Лобачеве.
Внаслідок обстрілу з ПТКР зі сторони с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна НЗФ “ЛНР”) околиць с. Новоолександрівка Попаснянського району було пошкоджено кабіну екскаватору, який належить ДСНС.
Всі ці факти внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 258 КК України “Терористичний акт”.