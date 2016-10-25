Политолог: Санкции против В.Медведчука остановят обмен пленными

Напомним, 17 октября депутаты от "Народного фронта" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления № 5274 о применении персональных санкций против ряда украинских юридических и физических лиц.

Юристы уже заявили, что введение ограничений против граждан Украины незаконно: статья 1 Закона Украины "О санкциях" говорит, что они не могут быть применены к лицам с украинским гражданством.

По словам Владимира Воли, самое страшное, что может случиться, если депутаты проголосуют документ № 5274, - это остановка обмена пленными и удерживаемыми лицами.

"Удар по Медведчуку - это прежде всего удар по обмену пленными. И, надеюсь, что Княжицкий и Левус (авторы законопроекта № 5274 - ред.) не получат поддержки в Верховной Раде. Ведь принятие такого постановления - не только удар по мирному процессу, это означает, что люди, находящиеся в плену, не смогут вернуться домой ".

Напомним, Виктор Медведчук является спецпредставителем по вопросам гуманитарного характера в рамках работы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Благодаря участию Медведчука в переговорах по обмену удерживаемыми лицами, с декабря 2014 года было освобождено уже 404 человека, среди которых военные и гражданские лица, в том числе Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко.