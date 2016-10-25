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Політолог: Санкції проти В.Медведчука зупинять обмін полоненими

Політолог: Санкції проти В.Медведчука зупинять обмін полоненими

Київ • УНН

 • 6945 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Внесення до списку санкцій Віктора Медведчука - це не тільки спроба зриву мирного процесу врегулювання конфлікту на Донбасі, а й перш за все удар по обміну полоненими. Таку думку в ефірі Луганської ОДТРК висловив політолог Володимир Воля, коментуючи скандальний проект постанови №5274, передає УНН

Нагадаємо, 17 жовтня депутати від “Народного фронту” зареєстрували у Верховній Раді проект постанови № 5274 про застосування персональних санкцій проти ряду українських юридичних і фізичних осіб.

Юристи вже заявили, що введення обмежень проти громадян України незаконно: стаття 1 Закону України “Про санкції” говорить, що вони не можуть бути застосовані до осіб з українським громадянством.

За словами Володимира Волі, найстрашніше, що може трапитися, якщо депутати проголосують документ № 5274, — це зупинка обміну полоненими і утримуваними особами.

“Удар по Медведчуку — це перш за все удар по обміну полоненими. І, сподіваюся, що Княжицький і Левус (автори законопроекту № 5274 — ред.) не отримають підтримки у Верховній Раді. Адже прийняття такої постанови — не тільки удар по мирному процесу, це означає, що люди, що знаходяться в полоні, не зможуть повернутися додому”.

Нагадаємо, Віктор Медведчук є спецпредставником з питань гуманітарного характеру в рамках роботи Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації в Донецькій і Луганській областях. Завдяки участі Медведчука в переговорах з обміну утримуваними особами, з грудня 2014 року було звільнено вже 404 людини, серед яких військові і цивільні особи, в тому числі Юрій Солошенко, Геннадій Афанасьєв і Надія Савченко.

Українські Національні Новини

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