Политолог: претензии НАПК к Павелко - это борьба за контроль над УАФ

"Во-первых, конфликт интересов возникает только там, где есть государственные финансы. А здесь речь о том, что организатором турнира - финал ЛЧ-2018 - была Украинская ассоциация футбола (в то время ФФУ - ред.), которая является самоуправляемой организацией и находится на самофинансировании.

На сколько мне известно, тогда средства выделялись только на государственный объект - НСК "Олимпийский" и на приведение той части города в надлежащее состояние. То есть, на ФФУ средства не перечислялись. Если же Павелко не был получателем бюджетных средств - то и речи о конфликте интересов быть не может, и не имеет значения голосовал он "за" или "против" или воздержался", - пояснил он.

Кроме того, в таких обвинениях со стороны НАПК политолог видит политическую подоплеку.

"Во-первых, это делается задним числом, во-вторых, я думаю, что идет борьба за Ассоциацию футбола, потому что это серьезная индустрия с серьезными финансами. Также влияние футбола на политику значительное, и вероятно, кому-то, кто хочет быть в политике, очень хочется контролировать эту сферу", - добавил Цыбулько.

Напомним, НАПК вызвало Павелко для дачи объяснений по поводу голосования за пакет законодательных изменений, которые ВР приняла в марте 2018 года. И касающихся выполнения Украиной взятых на себя перед УЕФА обязательств по гарантиям проведения финального матча ЛЧ-2018 на НСК "Олимпийский".