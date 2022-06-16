Политический кризис, неурожай, нищета: ООН предупреждает о «тревожном росте» голода в Судане

КИЕВ. 16 июня. УНН. Политические и экономические потрясения привели к тому, что треть населения Судана столкнулась с опасной для жизни нехваткой продовольствия, и ситуация, вероятно, ухудшится, заявила ООН в четверг. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.