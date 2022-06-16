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Политический кризис, неурожай, нищета: ООН предупреждает о «тревожном росте» голода в Судане

Политический кризис, неурожай, нищета: ООН предупреждает о «тревожном росте» голода в Судане

Киев • УНН

 • 136672 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Политические и экономические потрясения привели к тому, что треть населения Судана столкнулась с опасной для жизни нехваткой продовольствия, и ситуация, вероятно, ухудшится, заявила ООН в четверг. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Детали

Оценка, проведенная Всемирной продовольственной программой ООН, показала, что рекордные 15 миллионов человек в стране — треть ее населения — сейчас сталкиваются с «острой нехваткой продовольствия», которую ВПП определяет как «когда человек не может потреблять достаточное количество продовольствия, подвергающего их жизни или средства к существованию непосредственной опасности».

Эдди Роу, региональный директор ВПП, заявил, что «совокупное влияние конфликтов, климатических потрясений, экономических и политических кризисов, рост расходов и неурожаев толкает миллионы людей еще глубже на голод и нищету».

В оценке ВПП говорится, что отсутствие продовольственной безопасности коснулось всех 18 штатов Судана, но наиболее пострадавшие районы находятся в регионе Дарфур, где за последние несколько месяцев участились смертоносные столкновения между соперничающими группировками. Там были убиты сотни человек.

ВПП ожидает, что «и без того тревожная ситуация с продовольственной безопасностью, вероятно, ухудшится» в Судане до сентября.

Организация заявила, что Судан на сегодняшний день смог произвести 5,1 млн. тонн зерновых, «достаточно, чтобы покрыть потребности менее двух третей населения».

8 июня британская группа по оказанию помощи Save the Children заявила, что двое детей в Дарфуре, как сообщается, скончались «по причинам, связанным с голодом».

Контекст

Экономические и политические потрясения в северо-восточной африканской стране усилились октябрьским военным переворотом, который возглавил командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Почти еженедельные протесты после переворота привели к жестоким репрессиям, в результате которых погибли более 100 человек и тысячи получили ранения.

Судан также особенно уязвим к последствиям глобальной нехватки поставок после вторжения россии в Украину.

Октябрьский переворот, последний в Судане, вызвал широкое международное осуждение и сокращение жизненно важной помощи со стороны западных стран.

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