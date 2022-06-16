Политический кризис, неурожай, нищета: ООН предупреждает о «тревожном росте» голода в Судане
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Политические и экономические потрясения привели к тому, что треть населения Судана столкнулась с опасной для жизни нехваткой продовольствия, и ситуация, вероятно, ухудшится, заявила ООН в четверг. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.
Детали
Оценка, проведенная Всемирной продовольственной программой ООН, показала, что рекордные 15 миллионов человек в стране — треть ее населения — сейчас сталкиваются с «острой нехваткой продовольствия», которую ВПП определяет как «когда человек не может потреблять достаточное количество продовольствия, подвергающего их жизни или средства к существованию непосредственной опасности».
Эдди Роу, региональный директор ВПП, заявил, что «совокупное влияние конфликтов, климатических потрясений, экономических и политических кризисов, рост расходов и неурожаев толкает миллионы людей еще глубже на голод и нищету».
В оценке ВПП говорится, что отсутствие продовольственной безопасности коснулось всех 18 штатов Судана, но наиболее пострадавшие районы находятся в регионе Дарфур, где за последние несколько месяцев участились смертоносные столкновения между соперничающими группировками. Там были убиты сотни человек.
ВПП ожидает, что «и без того тревожная ситуация с продовольственной безопасностью, вероятно, ухудшится» в Судане до сентября.
Организация заявила, что Судан на сегодняшний день смог произвести 5,1 млн. тонн зерновых, «достаточно, чтобы покрыть потребности менее двух третей населения».
8 июня британская группа по оказанию помощи Save the Children заявила, что двое детей в Дарфуре, как сообщается, скончались «по причинам, связанным с голодом».
Контекст
Экономические и политические потрясения в северо-восточной африканской стране усилились октябрьским военным переворотом, который возглавил командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан.
Почти еженедельные протесты после переворота привели к жестоким репрессиям, в результате которых погибли более 100 человек и тысячи получили ранения.
Судан также особенно уязвим к последствиям глобальной нехватки поставок после вторжения россии в Украину.
Октябрьский переворот, последний в Судане, вызвал широкое международное осуждение и сокращение жизненно важной помощи со стороны западных стран.