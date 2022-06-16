Політична криза, неврожай, злидні: ООН попереджає про «тривожне зростання» голоду в Судані

Деталі

Оцінка, проведена Всесвітньою продовольчою програмою ООН, показала, що рекордні 15 мільйонів людей у ​​країні — третина її населення — нині стикаються із «гострою нестачею продовольства», яку ВПП визначає як «коли людина не може споживати достатню кількість продовольства, що наражає їх життя або засоби для існування безпосередньої небезпеки».

Едді Роу, регіональний директор ВПП, заявив, що «сукупний вплив конфліктів, кліматичних потрясінь, економічних та політичних криз, зростання витрат і неврожаїв штовхає мільйони людей ще глибше на голод та злидні».

В оцінці ВПП йдеться, що відсутність продовольчої безпеки торкнулося всіх 18 штатів Судану, але найбільш постраждалі райони знаходяться в регіоні Дарфур, де за останні кілька місяців почастішали смертоносні сутички між угрупованнями, що суперничають. Там було вбито сотні людей.

ВПП очікує, що «і без того тривожна ситуація із продовольчою безпекою, ймовірно, погіршиться» у Судані до вересня.

Організація заявила, що Судан на сьогоднішній день зміг виробити 5,1 млн. тонн зернових, «достатньо, щоб покрити потреби менше двох третин населення».

8 червня британська група з надання допомоги Save the Children заявила, що двоє дітей у Дарфурі, як повідомляється, померли «з причин, пов'язаних із голодом».

Контекст

Економічні та політичні потрясіння у північно-східній африканській країні посилилися жовтневим військовим переворотом, який очолив командувач армії Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Майже щотижневі протести після перевороту призвели до жорстоких репресій, внаслідок яких загинуло понад 100 людей та тисячі отримали поранення.

Судан також особливо вразливий до наслідків глобальної нестачі постачань після вторгнення росії в Україну.

Жовтневий переворот, останній у Судані, викликав широке міжнародне засудження та скорочення життєво важливої ​​допомоги із боку західних країн.