Політична криза, неврожай, злидні: ООН попереджає про «тривожне зростання» голоду в Судані

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 50795 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 97259 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 149866 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 149493 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 157036 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 139412 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 111973 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106100 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 290197 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153487 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 99630 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 69000 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 146450 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 59307 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 44705 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 146469 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 290217 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 554473 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 499703 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 701493 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 23507 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 69000 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 99630 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 138254 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 152117 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Політична криза, неврожай, злидні: ООН попереджає про «тривожне зростання» голоду в Судані

Політична криза, неврожай, злидні: ООН попереджає про «тривожне зростання» голоду в Судані

Київ • УНН

 • 136680 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Політичні та економічні потрясіння призвели до того, що третина населення Судану зіштовхнулася з небезпечним для життя браком продовольства, і ситуація, ймовірно, погіршиться, заявила ООН у четвер. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Деталі

Оцінка, проведена Всесвітньою продовольчою програмою ООН, показала, що рекордні 15 мільйонів людей у ​​країні — третина її населення — нині стикаються із «гострою нестачею продовольства», яку ВПП визначає як «коли людина не може споживати достатню кількість продовольства, що наражає їх життя або засоби для існування безпосередньої небезпеки».

Едді Роу, регіональний директор ВПП, заявив, що «сукупний вплив конфліктів, кліматичних потрясінь, економічних та політичних криз, зростання витрат і неврожаїв штовхає мільйони людей ще глибше на голод та злидні».

В оцінці ВПП йдеться, що відсутність продовольчої безпеки торкнулося всіх 18 штатів Судану, але найбільш постраждалі райони знаходяться в регіоні Дарфур, де за останні кілька місяців почастішали смертоносні сутички між угрупованнями, що суперничають. Там було вбито сотні людей.

ВПП очікує, що «і без того тривожна ситуація із продовольчою безпекою, ймовірно, погіршиться» у Судані до вересня.

Організація заявила, що Судан на сьогоднішній день зміг виробити 5,1 млн. тонн зернових, «достатньо, щоб покрити потреби менше двох третин населення».

8 червня британська група з надання допомоги Save the Children заявила, що двоє дітей у Дарфурі, як повідомляється, померли «з причин, пов'язаних із голодом».

Контекст

Економічні та політичні потрясіння у північно-східній африканській країні посилилися жовтневим військовим переворотом, який очолив командувач армії Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Майже щотижневі протести після перевороту призвели до жорстоких репресій, внаслідок яких загинуло понад 100 людей та тисячі отримали поранення.

Судан також особливо вразливий до наслідків глобальної нестачі постачань після вторгнення росії в Україну.

Жовтневий переворот, останній у Судані, викликав широке міжнародне засудження та скорочення життєво важливої ​​допомоги із боку західних країн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71