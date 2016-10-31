Покупатель отравил работников магазина химическим веществом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В одном из магазинов столицы неизвестный мужчина разбил у кассы бутылку с жидкостью, после чего двое человек отравились парами неизвестного вещества. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Отметим, что инцидент произошел вчера в Соломенском районе в одном из сетевых магазинов.
Известно, что неизвестный мужчина перед кассой разбил бутылку с неизвестным веществом. После этого сотрудники магазина при работе надышались парами неизвестного вещества, которое было розлито.
Врачи констатировали, что парень 18 лет женщина кассир 28 лет отравились парами неизвестного вещества. Им была оказана помощь на месте.
Как сообщал УНН, женщину госпитализировали после падения на разлитое масле в киевском супермаркете.