Покупатель отравил работников магазина химическим веществом

Отметим, что инцидент произошел вчера в Соломенском районе в одном из сетевых магазинов.

Известно, что неизвестный мужчина перед кассой разбил бутылку с неизвестным веществом. После этого сотрудники магазина при работе надышались парами неизвестного вещества, которое было розлито.

Врачи констатировали, что парень 18 лет женщина кассир 28 лет отравились парами неизвестного вещества. Им была оказана помощь на месте.

Как сообщал УНН, женщину госпитализировали после падения на разлитое масле в киевском супермаркете.