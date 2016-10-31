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15 марта, 19:03 • 116382 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170304 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140267 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132541 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114064 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106212 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101983 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Покупатель отравил работников магазина химическим веществом

Покупатель отравил работников магазина химическим веществом

Киев • УНН

 • 9526 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В одном из магазинов столицы неизвестный мужчина разбил у кассы бутылку с жидкостью, после чего двое человек отравились парами неизвестного вещества. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Отметим, что инцидент произошел вчера в Соломенском районе в одном из сетевых магазинов.

Известно, что неизвестный мужчина перед кассой разбил бутылку с неизвестным веществом. После этого сотрудники магазина при работе надышались парами неизвестного вещества, которое было розлито.

Врачи констатировали, что парень 18 лет женщина кассир 28 лет отравились парами неизвестного вещества. Им была оказана помощь на месте.

Как сообщал УНН, женщину госпитализировали после падения на разлитое масле в киевском супермаркете.

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