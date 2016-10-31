Покупець потруїв працівників магазину хімічною речовиною
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В одному з магазинів столиці невідомий чоловік розбив біля каси пляшку з рідиною, після чого двоє осіб отруїлися парами невідомої речовини. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Зазначимо, що інцидент стався учора в Солом'янському районі в одному з мережевих магазинів.
Відомо, що невідомий чоловік перед касою розбив пляшку з невідомою речовиною. Після того співробітники магазину під час роботи надихалися парами невідомої речовини, яка було розлита.
Лікарі констатували, що хлопець 18 років та жінка касир 28 років отруїлися парами невідомої речовини. Їм було надано допомогу на місці.
Як повідомляв УНН, жінку госпіталізували після падіння на розлитій олії в київському супермаркеті.