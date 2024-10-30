Покровск заблокируют на въезд и выезд? Глава МВА дал разъяснение

Покровск в Донецкой области будет полностью блокироваться для въезд и выезд. Украинская сторона уже блокирует окраины города. Об этом заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона, передает УНН.

Добряк сообщил, что российские оккупанты уже в 6,7 км от одной из окраин Покровска.

Он отметил, что с 2022 года вокруг Покровской громады продолжаются работы по строительству фортификационных сооружений.

"За нашим городом закреплена боевая бригада. Очень мощная, спасибо инженерам, которые разработали план обороны города. Мы призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для захода и выхода из микрорайонов, с улиц и тому подобное. Мы уже блокируем окраины города. То есть мы не прекращаем фортификационные сооружения", - рассказал Добряк.

Он написал в Facebook, что сейчас в городе уже построено несколько эшелонов, которыми частично будут перекрыты улицы и микрорайоны Покровска.

Также по его словам, по состоянию на сегодня в Покровске до сих пор остаются 11900 человек и 55 детей, которые продолжают получать гуманитарную помощь, социальные, административные и медицинские услуги.

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Впоследствии Добряк уточнил "Суспільне", что его слова в эфире телемарафона "Единые новости" не касаются полной блокировки всего города на въезд и выезд.

По его словам, в Покровске Донецкой области заблокируют определенные участки города.

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