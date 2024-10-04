В Покровске повреждено или уничтожено почти 80% критической инфраструктуры - МВА

В Покровске Донецкой области из-за обстрелов рф повреждено или уничтожено около 80% критической инфраструктуры. В городе остается 13 тыс. человек, из них 94 ребенка. Об этом рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона, передает УНН.

"Только вчера было два обстрела. Это шесть КАБов. В 10:30 били по центру города, к сожалению, у нас четыре раненых - два за первый обстрел. И в 23:00 также было три КАБа и также были раненые. Это гражданская инфраструктура, как всегда, критическая инфраструктура, уже почти ее нет. Она почти на 80% повреждена или разрушена. Враг оставляет нас без света, без воды, без газа. То есть, скажем так, готовят нас к зиме - сказал Добряк.

Он рассказал, что в городе остается 13 тыс. человек, из них 94 ребенка.

"Еще полтора месяца назад в городе было 48 тыс. человек и почти 5900 детей. Эвакуация продолжается", - добавил Добряк.

Напомним

На фронте за прошедшие сутки произошло 142 боя, примерно пятая часть которых - на Покровском направлении.