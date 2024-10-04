У Покровську пошкоджено або знищено майже 80% критичної інфраструктури - МВА
Київ • УНН
У Покровську Донецької області через обстріли рф пошкоджено або знищено близько 80% критичної інфраструктури. У місті залишається 13 тис. людей, з них 94 дитини, евакуація продовжується.
У Покровську Донецької області через обстріли рф пошкоджено або знищено близько 80% критичної інфраструктури. У місті залишається 13 тис. людей, з них 94 дитини. Про це розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Тільки вчора було два обстріли. Це шість КАБів. О 10:30 гатили по центру міста, на жаль, у нас чотири поранених – два за перший обстріл. І о 23:00 також було три КАБи і також були поранені. Це цивільна інфраструктура, як завжди, критична інфраструктура, вже майже її немає. Вона майже на 80% пошкоджена або зруйнована. Ворог залишає нас без світла, без води, без газу. Тобто, скажемо так, готують нас до зими
Він розповів, що у місті залишається 13 тис. людей, з них 94 дитини.
"Ще півтора місяці тому в місті було 48 тис. людей і майже 5900 дітей. Евакуація продовжується", - додав Добряк.
Нагадаємо
На фронті минулої доби сталося 142 бої, приблизно п'ята частина яких - на Покровському напрямку.