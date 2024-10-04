У Покровську пошкоджено або знищено майже 80% критичної інфраструктури - МВА

У Покровську Донецької області через обстріли рф пошкоджено або знищено близько 80% критичної інфраструктури. У місті залишається 13 тис. людей, з них 94 дитини. Про це розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Тільки вчора було два обстріли. Це шість КАБів. О 10:30 гатили по центру міста, на жаль, у нас чотири поранених – два за перший обстріл. І о 23:00 також було три КАБи і також були поранені. Це цивільна інфраструктура, як завжди, критична інфраструктура, вже майже її немає. Вона майже на 80% пошкоджена або зруйнована. Ворог залишає нас без світла, без води, без газу. Тобто, скажемо так, готують нас до зими