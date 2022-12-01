"Положить украинскую банковскую систему сейчас невозможно" - эксперт по кибербезопасности

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«Банки – это частные организации, которые не контролируются государством, как это происходит в россии. Технологии в этих учреждениях создавались для того, чтобы обходить военные проблемы. У нас есть большие «стейкхолдеры», падение которых существенно, по-видимому, повлияет на украинскую экономику, однако их атакуют еще с 2014 года. У нас было 8 лет, чтобы частный сектор адаптировался. И положить украинскую банковскую систему сейчас, по моему личному мнению, просто невозможно», – рассказал Кныш.

Детали

Что касается перебоев с выплатами заработных плат, пенсий, субсидий из-за вероятных кибератак, то эксперт отмечает, что если возникнут проблемы, они решаются в течение 1-2 дней.

«Даже если что-нибудь случится, это будет просто откат на прошлую технологию синхронизации платежей. Можно перейти на каналы общения между банками, не подключенными к Интернету. И даже если эти каналы будут перебиты, учреждения перейдут на другой способ обмена информации. Кроме того, у нас нет централизованной системы. Данные хранятся не в Украине, серверы банков могут быть размещены вообще в Европе, например во Франкфурте или Лондоне. Их россия вряд ли сможет атаковать, это технически невозможно. Так что данные заявления являются элементом информационно-психологической операции, чтобы люди бежали снимать деньги», – отметил Кныш.

Напомним

Банкир рассказала, в безопасности ли деньги украинцев в банках во время блекаута.