"Покласти українську банківську систему наразі неможливо" - експерт з кібербезпеки

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«Банки – це приватні організації, які не контролюються державою, як це відбувається в росії. Технології в цих установах створювались для того, щоб обходити воєнні проблеми. У нас є великі «стейкхолдери», падіння яких суттєво, мабуть, вплине на українську економіку, проте їх атакують ще з 2014 року. У нас було 8 років для того, щоб приватний сектор адаптувався. І покласти українську банківську систему наразі, на мою особисту думку, просто неможливо», – розповів Книш.

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Щодо перебоїв з виплатами заробітних плат, пенсій, субсидій через ймовірні кібератаки, то експерт зазначає, що якщо й виникнуть проблеми, вони вирішуються протягом 1-2 днів.

«Навіть якщо щось трапиться, це буде просто відкат на минулу технологію синхронізації платежів. Можна перейти на канали спілкування між банками, які не підключені до інтернету. І навіть якщо й ці канали будуть перебиті, установи перейдуть на інший спосіб обміну інформації. Окрім того, у нас немає централізованої системи. Дані зберігаються не в Україні, сервери банків можуть бути розміщені взагалі в Європі, наприклад, у Франкфурті чи Лондоні. Їх росія навряд чи зможе атакувати, це технічно неможливо. Тож дані заяви являються елементом інформаційно-психологічної операції, щоб люди бігли знімати гроші», – зазначив Книш.

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