Пока Крым не деоккупированый, исправить ситуацию с правами человека там невозможно - Э. Джапаров

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71636 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58654 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66655 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74879 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115977 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 114600 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142570 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107351 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108779 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Пока Крым не деоккупированый, исправить ситуацию с правами человека там невозможно - Э. Джапаров

Пока Крым не деоккупированый, исправить ситуацию с правами человека там невозможно - Э. Джапаров

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пока Крым не деокупований, исправить ситуацию с правами человека там невозможно. Об этом в эфире программы "Право на власть" сказала первый заместитель министра по вопросам информационной политики Эмине Джепарова, сообщает УНН.

"Пока мы не деоккупируем Крым, мы не сможем исправить ситуацию с правами человека там вообще. Мы должны это понимать ... Ключевое, что мы должны осознать, кто наш враг. Российская Федерация она агрессором. Они используют все возможности для того, чтобы зафиксировать статус "Крым - наш" и все счастливы вроде той действительности. И единственной костью в горле оккупанту в Крыму есть люди, которые ценой своей жизни, здоровья и свободы ... сегодня борются за Украину ", - сказала она.

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Заместитель министра также отметила, что нужно продолжать давление на РФ и бороться оккупированные территории.

Напомним, на сегодняшний день в Крыму в незаконном заключении находится 58 крымских татар .

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