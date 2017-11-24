Пока Крым не деоккупированый, исправить ситуацию с правами человека там невозможно - Э. Джапаров

"Пока мы не деоккупируем Крым, мы не сможем исправить ситуацию с правами человека там вообще. Мы должны это понимать ... Ключевое, что мы должны осознать, кто наш враг. Российская Федерация она агрессором. Они используют все возможности для того, чтобы зафиксировать статус "Крым - наш" и все счастливы вроде той действительности. И единственной костью в горле оккупанту в Крыму есть люди, которые ценой своей жизни, здоровья и свободы ... сегодня борются за Украину ", - сказала она.

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Заместитель министра также отметила, что нужно продолжать давление на РФ и бороться оккупированные территории.

Напомним, на сегодняшний день в Крыму в незаконном заключении находится 58 крымских татар .