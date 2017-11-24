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Поки Крим не деокупований, виправити ситуацію з правами людини там неможливо – Е. Джапарова

Київ • УНН

 • 11378 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Поки Крим не деокупований, виправити ситуацію з правами людини там неможливо. Про це в ефірі програми "Право на владу" сказала перший заступник міністра з питань інформаційної політики Еміне Джепарова, повідомляє УНН.

"Поки ми не деокупуємо Крим, ми не зможемо виправити ситуацію з правами людини там взагалі. Ми мусимо це розуміти… Ключове, що ми мусимо усвідомити, хто наш ворог. Російська Федерація вона є агресором. Вони використовують всі можливості для того, щоб зафіксувати статус "Крим - наш" і всі щасливі начебто від тієї дійсності. І єдиною кісткою поперед горла окупанту в Криму є люди, які ціною свого життя , здоров’я і свободи… сьогодні виборюють Україну", - сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джемілєв заявив, що Росія порушує Женевську конвенцію

Заступник міністра також наголосила на тому, що потрібно продовжувати тиск на РФ та виборювати окуповані території.

Нагадаємо, на сьогоднішній день у Криму в незаконному ув’язненні перебуває 58 кримських татар.

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