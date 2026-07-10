Похороны аятоллы Хаменеи завершились, его похоронили в святейшей святыне Ирана

Убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронили в святейшей шиитской святыне страны после недели похоронных процессий в нескольких городах Ирана и Ирака и спустя более четырех месяцев после того, как он был убит американо-израильским ударом по его комплексу в центре Тегерана, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Государственные СМИ сообщили рано утром в пятницу, что его похоронили в его родном городе Мешхед в святыне Имама Резы, огромном религиозном комплексе с большим золотым куполом и позолоченными минаретами в самом сердце города.

Церемония похорон была частной, но состоялась после недели публичного траура и процессий, которые собрали огромные толпы, в общей сложности более 15 миллионов человек, и, возможно, более чем вдвое больше, по оценкам Ирана.

Однако, очевидно, на похоронных мероприятиях не было одного человека – сына и преемника Хаменеи на посту верховного лидера, Моджтабы, которого не видели на публике с момента нападения 28 февраля, в результате которого погиб его отец и что стало началом американо-израильской войны против Ирана.

Похороны Хаменеи изначально должны были состояться в марте, но их перенесли, поскольку Иран был втянут в войну.

Официальные публичные похоронные мероприятия наконец начались в прошлую субботу, когда десятки тысяч иранцев собрались в религиозном комплексе Гранд Мосалла в Тегеране, где был выставлен гроб Хаменеи. На мероприятии присутствовали приглашенные делегации от региональных союзников Ирана ХАМАС и Исламского джихада из Газы, Хезболлы из Ливана и хуситов из Йемена. На следующий день в мечети собралась еще большая толпа.

В понедельник по меньшей мере 12 миллионов человек собрались на улицах столицы, когда гроб медленно везли на грузовике 10-километровой процессией к площади Азади, огромной площади в западном Тегеране, которая служила местом проведения крупнейших собраний Исламской Республики со времен Революции 1979 года.

Во вторник несколько сотен тысяч человек собрались на улицах священного города Кум для очередной процессии с гробом Хаменеи, который затем доставили в соседний Ирак, где в среду его провезли через Наджаф, третий по величине священный город шиитского ислама, и Кербелу, еще один город с особым статусом для шиитов.

Тело Хаменеи прибыло самолетом рано утром в четверг в Мешхед, чтобы его перевезли на грузовике для последнего кортежа похорон. Как и во время предыдущих процессий, гробы четырех членов семьи, погибших вместе с ним во время авиаудара, также пронесли по улицам.

Скорбящие в черном шли позади, размахивая иранскими флагами, фотографиями покойного Хаменеи и красными плакатами с революционными лозунгами. "Скорбящие также скандировали лозунги, требуя мести президенту США Дональду Трампу за его роль", пишет издание.

На последнем этапе процессии толпа была настолько плотной, что грузовик не смог проехать, поэтому гроб Хаменеи доставили вертолетом к святилищу Имама Резы, где он попросил быть похороненным.

На похоронах Али Хаменеи не появился его преемник, но присутствовали трое его братьев