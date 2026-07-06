На похоронах Али Хаменеи не появился его преемник, но присутствовали трое его братьев

В Тегеране во время церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи у гроба молились трое его сыновей, однако Моджтаба Хаменеи, который после гибели отца возглавил страну, на мероприятии не появился. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Государственное телевидение Ирана показало, как Мустафа, Мейсам и Масуд Хаменеи участвуют в траурной церемонии у гроба отца и еще четырех членов семьи. Прощание проходит в религиозном комплексе Большая Мосалла имама Хомейни в Тегеране.

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Али Хаменеи и несколько членов его семьи погибли 28 февраля в результате авиаудара во время войны между Ираном, Израилем и США. После нескольких недель боевых действий стороны согласились на прекращение огня, однако конфликт привел к значительным разрушениям и многочисленным жертвам.

Моджтаба Хаменеи не появился на церемонии

По данным Reuters, иранские власти организовали неделю траурных мероприятий, в ходе которых останки Хаменеи также планируют перевезти к шиитским святыням в Ираке. На церемонию в Тегеран прибыли десятки тысяч человек, среди которых военные, студенты религиозных учебных заведений и гражданские. Из-за большого количества участников прощание продлили примерно на час.

В то же время Reuters отмечает, что Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся публично после гибели отца. По информации агентства, ранее сообщалось, что он мог получить ранения во время авиаудара 28 февраля, однако официального подтверждения этой информации иранские власти не предоставляли.

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