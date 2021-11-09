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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 22384 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Похолодание и местами мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 22326 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Мокрый снег ожидается в двух областях Украины уже сегодня, 9 ноября. Станет прохладнее - днем максимум 11 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Похолодание и местами мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 9 ноября в южных и восточных областях дожди, ночью местами значительные дожди, в Карпатах, в Сумской и Харьковской областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в южной части ночью 4-9, днем 6-11°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-4° тепла, днем 5-8°.

Украинские Национальные Новости

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