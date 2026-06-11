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Похолодание с существенным снижением температуры придет еще до конца недели - синоптики

Киев • УНН

 • 1608 просмотра

До конца недели в Украине ожидается снижение температуры на 3-5 градусов. Синоптики прогнозируют грозы, шквалы и град в большинстве областей.

Похолодание с существенным снижением температуры придет еще до конца недели - синоптики

В Украине еще до конца недели посвежеет - температура воздуха снизится на 3-5 градусов, сообщили синоптики в четверг, пишет УНН.

Детали

В пятницу, 12 июня, указала синоптик Наталка Диденко, в Украине можно будет наблюдать "роскошный спектр метеорологических явлений". "Будет и гроза, и шквал, и местами сильные ливни, и жара до +30, и похолодание до +12, и штормовые порывы ветра, и даже град", - отметила она в соцсетях.

По данным Укргидрометцентра, завтра, 12 июня, на западе страны ночью значительные, днем умеренные дожди, местами грозы; на остальной территории ночью без осадков, днем умеренные, в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в выходные в большинстве областей кратковременные дожди, грозы.

"Температура завтра ночью 10-18°, днем 24-29°, на западе страны 15-20°; 13-14 июня в Украине, кроме юго-востока, снижение температуры на 3-5°", - указали в Укргидрометцентре.

"В субботу и воскресенье воздух посвежеет - в большинстве областей Украины - еще на несколько градусов. Так что пока на сильную жару не рассчитываем - умеренное красивое лето с некрасивыми комарами", - заметила при этом Диденко.

Май этого года стал вторым из самых жарких за всю историю наблюдений10.06.26, 17:24 • 2704 просмотра

Юлия Шрамко

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