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Похищение подростка людьми в военной форме в Одесской области: открыто производство, ТЦК проводит проверку
В Одесской области люди в военной форме похитили 14-летнего подростка, но впоследствии отпустили. В полиции возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, ТЦК проводит служебную проверку.
Израиль выведет часть войск из южных регионов Сектора Газа
Израиль выводит наземные войска из южной части сектора Газа после завершения миссии в районе Хан-Юниса, сохраняя значительные силы в этом районе для будущих операций против ХАМАС.
Ракеты Taurus облегчили бы нашу жизнь - Буданов
Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заявил в интервью, что немецкие ракеты большой дальности Taurus облегчат украинцам задачи по поражению важных объектов и командных центров.
Вчерашний сброс рф взрывчатки с дрона в Бериславе: количество пострадавших возросло до трех
Три человека получили ранения после того, как российский беспилотник сбросил взрывчатку возле магазина в Бериславе, Херсонская область.
рф ни на минуту не прекращает свой террор, готовим ответ для врага - Зеленский
Украина работает над тем, чтобы предоставить надежных защиту от постоянного российского террора, а также Украина готовит конкретный и справедливый ответ врагу, заявляет президент Зеленский.
В российском орске из-за прорыва дамбы остановили нефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающий завод в орске, россия, временно остановлен из-за прорыва дамбы на реке Урал, чтобы избежать экологических рисков и соблюдения правил безопасности.
Зеленский обсудил с Главкомом ситуацию на фронте, Умеров доложил о боеприпасах
Зеленский обсудил ситуацию на фронте и спланировал дальнейшие действия с главнокомандующим Сирским, а министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами.
Вскоре увидим в работе: Сырский и Умеровым осмотрели новейшие разработки от украинских производителей
Военное руководство Украины осмотрело новейшие разработки украинских производителей, в частности наземные и воздушные беспилотники, роботизированные системы разминирования, дистанционно управляемые ударные платформы и боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут задействованы в операциях для достижения тактических и оперативных целей.
Крымский мост усиленно защищается, но над этим работают - ГУР
Крымский мост тщательно охраняется и защищается россией, но украинские спецслужбы работают над этим вопросом, поскольку он остается важной целью для прерывания российских поставок.
Буданов о призыве Папы Римского к обмену "всех на всех": осталось убедить рф
Украинская разведка поддерживает призыв Папы Римского о проведении обмена пленными по формуле "всех на всех". Однако, Украина не видит заинтересованности российской стороны в таком действии.