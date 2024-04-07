Похищение подростка людьми в военной форме в Одесской области: открыто производство, ТЦК проводит проверку

В полиции начали уголовное производство по факту похищения 14-летнего юноши в Одесской области людьми в военной форме. Одесский областной ТЦК и СП проводит служебную проверку из-за этого инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Сообщается, что речь идет о случае, который произошел 2 апреля в селе Приозерное Измаильского района. Историю обнародовали в издании "Бессарабия Информ". 14-летнего подростка затащили в бус люди в военной форме. Парень сопротивлялся и к нему применили физическое насилие, на руки надели стяжку, отмечается в публикации. После того, как в машине узнали его возраст, высадили при въезде в другое село. Подросток возвращался домой пешком несколько километров.

Отмечается, что о том, что произошло с парнем впоследствии узнали в школе и социальной службе общины. Работники последней вместе с бабушкой, которая воспитывает подростка, обратились в полицию, прокуратуру, представительство Уполномоченного по правам человека.

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В публикации со ссылкой на социальную работницу Оксану Терзи указывается, что полицейские сначала неохотно взялись за расследование дела, но потом после угроз публичной огласки, провели первоочередные мероприятия.

В пресс-службе полиции отметили, что производство расследуется по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Процессуальное руководство осуществляет Белгород-Днестровская военная прокуратура.

Одесский областной ТЦК и СП сообщил, что по ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе проводится служебная проверка.

Все обстоятельства происшествия тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР - говорится в сообщении.

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