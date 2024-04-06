Перезагрузка ТЦК началась еще в прошлом году - Зеленский

Перезагрузка территориальных центров комплектования и социальной поддержки началась еще в прошлом году. Сейчас большинство представителей ТЦК - это военные, которые прошли боевые действия. Об этом эфире телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Я считаю, что украинцы уважают людей в военной форме, уважают военных. Но очень сложно ходить по улице, а жить в TikTok. Люди должны понять, что то, что в Telegram-каналах и TikTok - надо как-то разделить. Потому что тебе подают это "блюдо", и будут тебе давать. И ты будешь поддерживать это, потому что иногда ты не готов ничего сказать публично о войне, о ТЦК, но сидя дома в соцсетях ты готов это сделать. Поэтому перезагрузка ТЦК началась еще в прошлом году. Я очень просил, чтобы подтянули боевых людей, с боевым опытом, которые прошли фронт, чтобы они пришли и перезагрузили ТЦК - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, как вернуть уважение к людям в военной форме.

Президент отметил, что сейчас большинство работников ТЦК составляют люди, которые прошли боевые действия.

Напомним,

Владимир Зеленский считает, что депутатам стоит быстрее проголосовать за законопроект о мобилизации, поскольку россия развернула кампанию дезинформации по этому вопросу.