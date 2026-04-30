Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что время начала и окончания перемирия на 9 мая будет объявлено и будет решаться российским диктатором владимиром путиным, но пока конкретного решения еще не принято. Об этом сообщают российские "сми", передает УНН.

Пока мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы, но время начала и окончания этого перемирия будет объявлено и будет решаться верховным главнокомандующим. Пока конкретного решения по этому поводу еще не принято - сказал песков.

Он добавил, что россия "пока не слышала" реакции Украины относительно перемирия.

российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более 1,5 часов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин был готов заключить сделку уже давно, но "некоторые люди" ему помешали.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить у команды президента США Дональда Трампа после его переговоров с главой кремля детали российского предложения о "режиме тишины".