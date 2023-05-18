Угрожают депортацией и заставляют получать паспорта рф: оккупанты на Херсонщине усиливают давление на местных

Детали

В Геническом районе, угрожая депортацией, оккупанты заставляют граждан Украины получать российские паспорта.

В отдельные населенные пункты Каховского района прибыла живая сила противника. Захватчики размещаются не только в свободные дома, но и заселяются в дома, где сейчас проживают мирные жители. Людям, которые возмущаются, угрожают выселением, добавили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 201 100 человек, 3773 танков и сотен единиц военной техники.