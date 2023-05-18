Угрожают депортацией и заставляют получать паспорта рф: оккупанты на Херсонщине усиливают давление на местных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. На оккупированной Херсонщине российские захватчики продолжают оказывать давление на местное население, чтобы заставить получать паспорта рф, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
В Геническом районе, угрожая депортацией, оккупанты заставляют граждан Украины получать российские паспорта.
В отдельные населенные пункты Каховского района прибыла живая сила противника. Захватчики размещаются не только в свободные дома, но и заселяются в дома, где сейчас проживают мирные жители. Людям, которые возмущаются, угрожают выселением, добавили в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 201 100 человек, 3773 танков и сотен единиц военной техники.