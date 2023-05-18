Погрожують депортацією і змушують отримувати паспорти рф: окупанти на Херсонщині посилюють тиск на місцевих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. На окупованій Херсонщині російські загарбники продовжують чинити тиск на місцеве населення, щоб змусити отримувати паспорти рф, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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У Генічеському районі, погрожуючи депортацією, окупанти змушують громадян України отримувати російські паспорти.
До окремих населених пунктів Каховського району прибула жива сила противника. Загарбники розміщуються не лише у вільні будинки, а й заселяються в оселі де наразі проживають мирні мешканці. Людям, які обурюються, погрожують виселенням, додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 201 100 осіб, 3773 танків та сотень одиниць військової техніки.