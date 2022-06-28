Угрожал убийством и держал на прицеле мужчину и его маленького сына: еще одному оккупанту сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Прокуроры Черниговской областной прокуратуры установили и заочно сообщили о подозрении одному из военнослужащих вооруженных сил рф в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), передает УНН.
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“Военнослужащий россии 15 марта совершал физическое и психологическое насилие в отношении семьи, проживающей в одном из сел Черниговской области. Зайдя в дом потерпевших, подозреваемый угрожал убить мужа и его малолетнего сына, держа их на прицеле автомата. Также он пытался предупредить их возможное сопротивление в то время, как другой, пока еще не установленный военный рф, пытался совершить сексуальное насилие над 15-летней падчерицей хозяина дома. Его преступные действия удалось прекратить матери девушки”, — говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, действия обеих военных страны-агрессора расследуются в рамках одного уголовного производства. В настоящее время принимаются меры по установлению личности второго военнослужащего россии, пытавшегося совершить действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. Продолжается следствие.
Меры по разоблачению предприняты прокуратурой совместно с сотрудниками Управления СБУ в Черниговской области при оперативном сопровождении управления уголовного розыска ГУНП и отдела противодействия киберпреступлениям в области.
Дополнение
Правоохранители сообщили военнослужащему России из российского города Кострома о подозрении в совершении военных преступлений против мирного населения в Бучанском районе Киевской области.