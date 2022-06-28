Погрожував убивством і тримав на прицілі чоловіка та його маленького сина:ще одному окупанту повідомили про підозру

Цитата

“Військовослужбовець рф 15 березня вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно сім’ї, яка проживає в одному із сіл Чернігівської області. Зайшовши до будинку потерпілих, підозрюваний погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомату. Також він намагався попередити їх можливий опір в той час, як інший, наразі ще не встановлений військовий рф, намагався вчинити сексуальне насильство над 15-річною падчеркою господаря будинку. Його злочинні дії вдалося припинити матері дівчини”, — ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, дії обох військових країни-агресора розслідуються в рамках одного кримінального провадження. Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи другого військовослужбовця рф, який намагався вчинити дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітньої. Триває слідство.

Заходи з викриття здійснено прокуратурою спільно зі співробітниками Управління СБУ в Чернігівській області за оперативного супроводу управління карного розшуку ГУНП та відділу протидії кіберзлочинам в області.

Доповнення

Правоохоронці повідомили військовослужбовцю рф з російського міста Кострома про підозру у вчиненні воєнних злочинів проти мирного населення у Бучанському районі на Київщині.