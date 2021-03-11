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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 36035 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52582 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105510 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141434 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193881 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192621 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278286 просмотра

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Угрожал пистолетом на свидании: в Киеве полицейские задержали злоумышленника

Угрожал пистолетом на свидании: в Киеве полицейские задержали злоумышленника

Киев  •  УНН

 • 32967 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Вместо цветов - пистолет. В Киеве полиция задержала злоумышленника, который ворвался в квартиру девушки, которая пригласила его в гости, с пистолетом и угрозами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационную страницу МВД Украины.

Цитата

"Мужчина угрожал пистолетом женщине, к которой пришел на свидание: правонарушителя задержали патрульные полицейские Киева", - сообщает МВД.

Детали

Сообщается, что злоумышленник познакомился с девушкой в соцсетях, после чего она пригласила его в гости. Однако мужчина ворвался в квартиру с оружием, угрожая своей избраннице и ее подруге. Одна из женщин успела покинуть квартиру и позвонила в полицию. Впоследствии злоумышленника задержали.

Сейчас следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киевской области за изнасилование 19-летней девушки взяли под стражу двух иностранцев.

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