Угрожал пистолетом на свидании: в Киеве полицейские задержали злоумышленника
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Вместо цветов - пистолет. В Киеве полиция задержала злоумышленника, который ворвался в квартиру девушки, которая пригласила его в гости, с пистолетом и угрозами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационную страницу МВД Украины.
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"Мужчина угрожал пистолетом женщине, к которой пришел на свидание: правонарушителя задержали патрульные полицейские Киева", - сообщает МВД.
Детали
Сообщается, что злоумышленник познакомился с девушкой в соцсетях, после чего она пригласила его в гости. Однако мужчина ворвался в квартиру с оружием, угрожая своей избраннице и ее подруге. Одна из женщин успела покинуть квартиру и позвонила в полицию. Впоследствии злоумышленника задержали.
Сейчас следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства происшествия.
Напомним, в Киевской области за изнасилование 19-летней девушки взяли под стражу двух иностранцев.