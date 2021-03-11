Двох іноземців-псевдотаксистів арештували за згвалтування 19-річної дівчини

Цитата:

"Слідством встановлено, що двоє іноземців скористались безпорадним станом дівчини, яка викликала таксі, однак переплутала машини та сіла в автомобіль до вказаних осіб. Зловмисники привезли випадкову жертву на околицю села Білогородки під Києвом у новий житловий комплекс, де й згвалтували нещасну в одній з квартир на п’ятому поверсі", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом згвалтування (ч.3 ст.152 КК України).

Наразі обидва зловмисники затримані. Їм повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Додамо

В Одесі правоохоронці затримали 48-річного чоловіка за підозрою у систематичному ґвалтуванні дружини та двох доньок.