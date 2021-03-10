Киянка переплутала машини і стала жертвою згвалтування: обох ґвалтівників затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Працівники поліції Київщини затримали двох ґвалтівників 19-річної мешканки міста Києва, яка викликала таксі та переплутавши машини сіла в автомобіль до незнайомих чоловіків. Ті, привезли її до себе додому у село Білогородка, після чого скористалися безпорадним станом дівчини та зґвалтували. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
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"Працівники поліції столичної області продовжили пошуки другого зловмисника. Неабияку роль у затриманні відіграли громадяни, які допомогли поліцейським вийти на слід підозрюваного. Завдяки кропіткій праці, професіоналізму та допомозі небайдужих громадян поліцейські оперативно встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його", - йдеться в повідомленні поліції.
Деталі
Затриманим обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
В поліції висловловили вдячність громадянам за небайдужість та співпрацю у пошуку зловмисника.
Додамо
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