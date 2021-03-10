Киевлянка перепутала машины и стала жертвой изнасилования: обоих насильников задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Работники полиции Киевской области задержали двух насильников 19-летней жительницы города Киева, которая вызвала такси и перепутав машины села в автомобиль к незнакомым мужчинам. Те, привезли ее к себе домой в село Белогородка, после чего воспользовались беспомощным состоянием девушки и изнасиловали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
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"Работники полиции столичной области продолжили поиски второго злоумышленника. Немалую роль в задержании сыграли граждане, которые помогли полицейским выйти на след подозреваемого. Благодаря кропотливой работе, профессионализму и помощи неравнодушных граждан полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его", - говорится в сообщении полиции.
Детали
Задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
В полиции выразили благодарность гражданам за неравнодушие и сотрудничество в поиске злоумышленника.
Добавим
В Одессе правоохранители задержали 48-летнего мужчину по подозрению в систематическом изнасиловании жены и двух дочерей.