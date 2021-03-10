Киянка переплутала машини і стала жертвою згвалтування: поліція розшукує ще одного підозрюваного і показала фото
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Поліція Київщини розшукує чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 19-річної дівчини. Кілька днів тому, киянка викликала таксі. Переплутавши машини вона сіла в автомобіль до незнайомих чоловіків. Ті привезли її до себе додому у село Білогородка, після чого скористалися безпорадним станом дівчини та зґвалтували. Поліція просить небайдужих допомогти з розшуком зловмисника. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Деталі
Повідомляється, що поліцейські оперативно встановили особу, місцезнаходження одного із підозрюваних та затримали його.
За рішенням суду йому обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою без права внесення застави.
Однак інший зловмисник поки переховується.
Поліція оприлюднила фото злочинця. Відомо, що зловмисника звати Ільгар.
"Такі злочини є зухвалими та неприпустимими! Тому прохання за наявності будь-якої інформації щодо зловмисника прошу повідомити до поліції! Лише спільно ми вбережемо громадян від злочинних посягань зробимо Київщину безпечнішою!"- зазначив очільник поліції столичної області Андрій Нєбитов.
Поліція звертається до усіх жителів столичної області! Якщо ви володієте інформацією щодо місцеперебування розшукуваного, чи будь-якими іншими даними, що допоможуть вийти на його слід, прохання телефонувати до поліції на спецлінію "102".
Додамо
У Запоріжжі затримали раніше засудженого чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння вступив у статеві відносини зі 13-ти річною школяркою.