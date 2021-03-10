Киевлянка перепутала машины и стала жертвой изнасилования: полиция разыскивает еще одного подозреваемого и показала фото
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Полиция Киевской области разыскивает мужчину, который подозревается в изнасиловании 19-летней девушки. Несколько дней назад, киевлянка вызвала такси. Перепутав машины она села в автомобиль к незнакомым мужчинам. Те, привезли ее к себе домой в село Белогородка, после чего воспользовались беспомощным состоянием девушки и изнасиловали ее. Полиция просит неравнодушных помочь с розыском злоумышленника. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Детали
Сообщается, что полицейские оперативно установили личность, местонахождение одного из подозреваемых и задержали его.
По решению суда ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Однако другой злоумышленник пока скрывается.
Полиция обнародовала фото преступника. Известно, что злоумышленника зовут Ильгар.
"Такие преступления является дерзкими и недопустимыми! Поэтому просьба при наличии любой информации о злоумышленнике прошу сообщить в полицию! Только вместе мы убережем граждан от преступных посягательств и сделаем Киевскую область безопасной!" - отметил глава полиции столичной области Андрей Небытов.
Полиция обращается ко всем жителям столичной области! Если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого, или любыми другими данными, которые помогут выйти на его след, просьба звонить в полицию по спецлинии "102".
Добавим
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