Киевлянка перепутала машины и стала жертвой изнасилования: полиция разыскивает еще одного подозреваемого и показала фото

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56342 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77309 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111081 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146534 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196433 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193821 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280286 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328860 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157916 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143187 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Киевлянка перепутала машины и стала жертвой изнасилования: полиция разыскивает еще одного подозреваемого и показала фото

Киевлянка перепутала машины и стала жертвой изнасилования: полиция разыскивает еще одного подозреваемого и показала фото

Киев  •  УНН

 • 20098 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Полиция Киевской области разыскивает мужчину, который подозревается в изнасиловании 19-летней девушки. Несколько дней назад, киевлянка вызвала такси. Перепутав машины она села в автомобиль к незнакомым мужчинам. Те, привезли ее к себе домой в село Белогородка, после чего воспользовались беспомощным состоянием девушки и изнасиловали ее. Полиция просит неравнодушных помочь с розыском злоумышленника. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Детали

Сообщается, что полицейские оперативно установили личность, местонахождение одного из подозреваемых и задержали его.

По решению суда ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Однако другой злоумышленник пока скрывается.

Полиция обнародовала фото преступника. Известно, что злоумышленника зовут Ильгар.

"Такие преступления является дерзкими и недопустимыми! Поэтому просьба при наличии любой информации о злоумышленнике прошу сообщить в полицию! Только вместе мы убережем граждан от преступных посягательств и сделаем Киевскую область безопасной!" - отметил глава полиции столичной области Андрей Небытов.

Полиция обращается ко всем жителям столичной области! Если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого, или любыми другими данными, которые помогут выйти на его след, просьба звонить в полицию по спецлинии "102".

Добавим

В Запорожье задержали ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения вступил в половые отношения с 13-ти летней школьницей.

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