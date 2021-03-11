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Двух иностранцев-псевдотаксистив арестовали за изнасилование 19-летней девушки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В Киевской области за изнасилование 19-летней девушки взяли под стражу двух иностранцев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Цитата:

"Следствием установлено, что двое иностранцев воспользовались беспомощным состоянием девушки, которая вызвала такси, однако перепутала машины и села в автомобиль к указанным лицам. Злоумышленники привезли случайную жертву на окраину села Белогородка под Киевом в новый жилой комплекс, где и изнасиловали несчастную в одной из квартир на пятом этаже", - говорится в сообщении.

Детали

Киевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту изнасилования (ч.3 ст.152 УК Украины).

Сейчас оба злоумышленники задержаны. Им сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Добавим

В Одессе правоохранители задержали 48-летнего мужчину по подозрению в систематическом изнасиловании жены и двух дочерей.

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