Погрожував пістолетом на побаченні: у Києві поліцейські затримали зловмисника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Замість квітів – пістолет. У Києві поліція затримала зловмисника, що ввірвався до квартири дівчини, яка запросила його в гості, з пістолетом і погрозами. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційну сторінку МВС України.
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“Чоловік погрожував пістолетом жінці, до якої прийшов на побачення: правопорушника затримали патрульні поліцейські Києва”, — повідомляє МВС.
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Повідомляється, що зловмисник познайомився з дівчиною в соцмережах, після чого вона запросила його в гості. Проте чоловік ввірвався у квартиру зі зброєю, погрожуючи своїй обраниці та її подрузі. Одна з жінок встигла покинути квартиру та зателефонувала до поліції. Згодом зловмисника затримали.
Наразі слідчо-оперативна група поліції з’ясовує обставини події.
Нагадаємо, на Київщині за згвалтування 19-річної дівчини взяли під варту двох іноземців.