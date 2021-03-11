Погрожував пістолетом на побаченні: у Києві поліцейські затримали зловмисника

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“Чоловік погрожував пістолетом жінці, до якої прийшов на побачення: правопорушника затримали патрульні поліцейські Києва”, — повідомляє МВС.

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Повідомляється, що зловмисник познайомився з дівчиною в соцмережах, після чого вона запросила його в гості. Проте чоловік ввірвався у квартиру зі зброєю, погрожуючи своїй обраниці та її подрузі. Одна з жінок встигла покинути квартиру та зателефонувала до поліції. Згодом зловмисника затримали.

Наразі слідчо-оперативна група поліції з’ясовує обставини події.

Нагадаємо, на Київщині за згвалтування 19-річної дівчини взяли під варту двох іноземців.