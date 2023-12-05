Пограничники за сутки задерживают на границе по 20-25 беглецов - Демченко

Пограничники фиксируют уменьшение случаев незаконного пересечения государственной границы. Всего за сутки пограничники задерживают в среднем около 20-25 нарушителей, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам Демченко, в последнее время пограничники фиксируют уменьшение случаев незаконного пересечения государственной границы. Он отмечает, что этому способствуют погодные условия.

"К примеру, в октябре по сравнению с сентябрем попыток нарушения государственной границы было уменьшено на 11%, в ноябре также фиксируем определенное уменьшение. Но к сожалению такие попытки продолжаются", - сказал Демченко.

Спикер отмечает, что пограничники уже неоднократно обнаруживали тела погибших, которые планировали пересечь государственную границу в горной местности и через реки.

Всего за сутки мы сейчас задерживаем около 20-25 нарушителей. Это и по "зеленому участку" границы (за пределами пункта пропуска - ред.), а также и в пунктах пропуска, когда люди пытаются использовать поддельные документы или подкупить инспекторов ГПСУ - добавил Демченко.

Кроме того, он отметил, что в прошлом году количество случаев незаконного пересечения государственной границы было значительно больше.

"Тогда за сутки могли задерживаться группы, несколько групп, но общее количество за сутки колебалось где-то на уровне 80-90 нарушителей, которые задерживались непосредственно на линии государственной границы", - резюмировал Демченко.

Напомним

Пограничники Чопского отряда задержали группу мужчин, которые пытались незаконным образом пересечь украинско-словацкую границу.