Пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении
Киев • УНН
Пограничники бригады «Месть» отбили масштабную атаку противника возле Северска. В результате боя враг потерял 14 военных убитыми и 12 ранеными.
Пограничники отбили вражеский штурм на Северском направлении, где враг пытался прорваться в сторону Северска. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.
Бойцы бригады «Месть» успешно отбили масштабную атаку противника, который пытался прорваться в сторону Северска. Враг применил бронетехнику и пехоту на нескольких флангах, используя тактику малых групп. Однако пограничники-минометчики и операторы ударных дронов разрушили планы захватчиков,
Отмечается, что в результате работы бойцов Госпогранслужбы, россияне потеряли 14 солдат, еще 12 оккупантов ранены.
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