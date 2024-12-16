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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении

Пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении

Киев  •  УНН

 • 1242 просмотра

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Пограничники бригады «Месть» отбили масштабную атаку противника возле Северска. В результате боя враг потерял 14 военных убитыми и 12 ранеными.

Пограничники отбили вражеский штурм на Северском направлении, где враг пытался прорваться в сторону Северска. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

Бойцы бригады «Месть» успешно отбили масштабную атаку противника, который пытался прорваться в сторону Северска. Враг применил бронетехнику и пехоту на нескольких флангах, используя тактику малых групп. Однако пограничники-минометчики и операторы ударных дронов разрушили планы захватчиков,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате работы бойцов Госпогранслужбы, россияне потеряли 14 солдат, еще 12 оккупантов ранены.

В бригаде "Гарт" ответили, есть ли угроза повторного наступления рф на севере Харьковщины16 дек. 2024, 13:46 • 12934 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
siverskСеверск