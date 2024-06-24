Направление на границе с Беларусью остается угрожающим, но за всем происходящим на территории Беларуси активно следят подразделения разведки. Сейчас пограничники не фиксируют перемещение техники и личного состава рф вблизи границы с Беларусью. Об этом в эфире телемарафона в понедельник рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

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"Надо понимать, что это направление для нас остается угрожающим. Пока Беларусь не прекратит поддерживать Россию в этой полномасштабной войне, которую страна-террорист развязала против нашего государства. Но надо понимать, что Беларусь неоднократно проводилась то ли обучение, то ли проверку готовности своих войск",-отметил спикер ГПСУ.

Конечно, за всем происходящим на территории Беларуси активно следят подразделения разведки, чтобы понимать, насколько ситуация может иметь угрожающий характер для Украины, но несмотря на все на данный момент, даже во время предварительных проверок такой готовности или учений, мы не фиксируем перемещение рядом нашей границы ни техники, ни личного состава, в том числе подразделений армии Беларуси. Напомню, что у России на территории Беларуси нет достаточных сил, чтобы осуществить вторжение на территорию нашей страны - сказал Демченко.

Он также добавил, что ранее рф вывела свои подразделения из Беларуси, которые там находились на учениях, а в рамках ротации новых не завела.

"Хоть небольшое количество российских военных там остается, но это более такие логистические подразделения, подразделения обеспечения. Но, чтобы там не происходило, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, потому что Россия в любой момент может продолжить перебрасывать свои подразделения в Беларусь. Еще раз отмечу, что это направление для нас также приоритетное и остается угрожающим, поэтому мы укрепляем всю протяженность границы с Беларусью и укрепляем и линию границы, и приграничье, чтобы наши воины имели все возможности отбить любую атаку и противодействовать любой угрозе",-добавил Демченко.

Напомним

В пятницу, 21 июня, началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси.