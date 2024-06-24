Прикордонники не фіксують переміщення техніки та особового складу рф поблизу кордону з білоруссю - Демченко

Напрямок на кордоні з білоруссю залишається загрозливим, але за всім тим, що відбувається на території білорусі, активно стежать підрозділи розвідки. Наразі прикордонники не фіксують переміщення техніки та особового складу рф поблизу кордону з білоруссю. Про це в ефірі телемарафону у понеділок розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

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"Треба розуміти, що цей напрямок для нас залишається загрозливим. Поки білорусь не припинить підтримувати росію у цій повномасштабній війні, яку країна-терорист розв’язала проти нашої держави. Але треба розуміти, що білорусь неодноразово проводила чи-то навчання, чи-то перевірку готовності своїх військ", - зазначив речник ДПСУ.

Звісно, що за всім тим, що відбувається на території білорусі, активно стежать підрозділи розвідки, щоб розуміти, наскільки ситуація може мати загрозливий характер для України, але попри все на даний момент, навіть під час попередніх перевірок такої готовності або навчань, ми не фіксуємо переміщення поряд нашого кордону ні техніки, ні особового складу, у тому числі підрозділів армії білорусі. Нагадаю, що у росії на території білорусі немає достатніх сил, щоб здійснити вторгнення на територію нашої країни - сказав Демченко.

Він також додав, що раніше рф вивела свої підрозділи з білорусі, які там перебували на навчаннях, а в межах ротації нових не завела.

"Хоч невеличка кількість російських військових там залишається, але це більш такі логістичні підрозділи, підрозділи забезпечення. Але, що б там не відбувалося, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо росія в будь-який момент може продовжити перекидувати свої підрозділи в білорусь. Ще раз зазначу, що цей напрямок для нас також пріоритетний і залишається загрозливим, тому ми укріплюємо всю протяжність кордону з білоруссю і укріплюємо і лінію кордону, і прикордоння, щоб наші воїни мали всі можливості відбити будь-яку атаку і протидіяти будь-якій загрозі", - додав Демченко.

Нагадаємо

У п’ятницю, 21 червня, розпочалася раптова перевірка готовності з'єднань і військових частин збройних сил білорусі.